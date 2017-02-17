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ВИДЕО - Стальные обнимашки Патрика Маруна и 9 шайб в матче «Эдмонтона» и «Филадельфии»

Стальные обнимашки Маруна и 9 шайб в матче «Эдмонтона» и «Филадельфии»
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Eurosport

25 мин. назад

Нападающий «Ойлерс» Коннор Макдэвид набрал во встрече три очка и довел результативность в сезоне до 66 баллов.
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