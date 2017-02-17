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ВИДЕО - Гол, ассист и грязный хит форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче имени Сидни Кросби

Гол, ассист и грязный хит Малкина в матче имени Кросби
 257 просмотров | 04:07
Eurosport

56 мин. назад

Джино блистал в игре против «Виннипега» не хуже набравшего 1000-е очко Сида.
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