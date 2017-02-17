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ВИДЕО - Кипер «Сент-Луиса» отразил бросок, играя без шлема, и заставил Бродо материться

Кипер «Сент-Луиса» отразил бросок, играя без шлема, и заставил Бродо материться
 7 просмотров | 02:45
Eurosport

17 мин. назад

Тренер вратарей «Блюз» был недоволен арбитрами, но его успокоили гол и передача Владимира Тарасенко.
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