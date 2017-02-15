ВИДЕО - Патрик Лайне дал прикурить «Далласу», оформив третий хет-трик в дебютном сезоне
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Хоккей
Лайне дал прикурить «Далласу», оформив третий хет-трик в дебютном сезоне90 просмотров • 3 ч. назад
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