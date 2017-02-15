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ВИДЕО - Патрик Лайне дал прикурить «Далласу», оформив третий хет-трик в дебютном сезоне

Лайне дал прикурить «Далласу», оформив третий хет-трик в дебютном сезоне
 90 просмотров | 02:24
Eurosport

35 мин. назад

И снова огреб бейсболками от болельщиков.
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