Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Аризона» превратила «Калгари» в пустыню

«Аризона» превратила «Калгари» в пустыню
 53 просмотров | 01:45
Eurosport

1 час назад

Чисто хоккейный разгром в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:0.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео