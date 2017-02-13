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ВИДЕО - Ассист Тютина разозлил «Айлендерс», которые отправили авоську шайб в ворота «Колорадо»

Ассист Тютина разозлил «Айлендерс», которые отправили авоську шайб в ворота «Колорадо»
 56 просмотров | 02:41
Eurosport

49 мин. назад

Похоже, «лавины» начали новую серию поражений.
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