ВИДЕО - Сергей Бобровский выдал 35 сэйвов и проследил, чтобы «Детройт» уехал с ржавчиной на самолюбии
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Хоккей
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