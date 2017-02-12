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ВИДЕО - Сергей Бобровский выдал 35 сэйвов и проследил, чтобы «Детройт» уехал с ржавчиной на самолюбии

Бобровский выдал 35 сэйвов и проследил, чтобы «Детройт» уехал с ржавчиной на самолюбии
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Eurosport

1 час назад

«Коламбус» пересилил мужиков из города моторов – 2:1.
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