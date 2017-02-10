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ВИДЕО - Страйк »Питтсбурга» и еще 3 шайбы в ворота «Колорадо»

Страйк »Питтсбурга» и еще 3 шайбы в ворота «Колорадо»
  смотрят | 02:47
Eurosport

9 мин. назад

Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин наблюдал за победой партнеров с трибуны – 4:1.
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