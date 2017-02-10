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ВИДЕО - Сергей Бобровский пропустил 3 шайбы, а «Коламбус» впервые с ноября 2014-го не забил «Ванкуверу»

Бобровский пропустил 3 шайбы, а «Коламбус» впервые с ноября 2014-го не забил «Ванкуверу»
  смотрят | 02:26
Eurosport

6 мин. назад

«Блю Джекетс» потеряли победную серию и не могут найти новую.
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