ВИДЕО - Сергей Бобровский пропустил 3 шайбы, а «Коламбус» впервые с ноября 2014-го не забил «Ванкуверу»
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Хоккей
Бобровский пропустил 3 шайбы, а «Коламбус» впервые с ноября 2014-го не забил «Ванкуверу»смотрят • 2 ч. назад
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