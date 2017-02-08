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ВИДЕО - Дастин Бафлин пасанул клюшку Микаэлю Гранлунду и получил 2 минуты

Бафлин пасанул клюшку Гранлунду и получил 2 минуты
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Eurosport

33 мин. назад

«Миннесота» победила «Виннипег» – 4:2.
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