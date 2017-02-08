Бафлин пасанул клюшку Гранлунду и получил 2 минуты

ВИДЕО - Дастин Бафлин пасанул клюшку Микаэлю Гранлунду и получил 2 минуты
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В самом русском матче финн Рантанен оформил хет-трик, разгромив «Монреаль»
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