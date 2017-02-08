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ВИДЕО - Лучшие моменты матча, в котором Сергей Бобровский догнал лидера НХЛ по количеству побед

Лучшие моменты матча, в котором Бобровский догнал лидера НХЛ по количеству побед
 187 просмотров | 02:51
Eurosport

1 час назад

Победа над «Детройтом» стала для вратаря «Блю Джекетс» 29-й в сезоне, и он лучший в этом показателе наравне с Деваном Дубником.
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