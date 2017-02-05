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ВИДЕО - Никита Зайцев, забив гол, отобрал звезду у «Далласа»

Зайцев, забив гол, отобрал звезду у «Далласа»
  смотрят | 02:30
Eurosport

6 мин. назад

«Старс» потерпели третье поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ – 1:3.
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