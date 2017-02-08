Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Дубль Владимира Тарасенко вдохновил новичка «блюзменов» Ивана Барбашева на первый гол в НХЛ

Дубль Тарасенко вдохновил новичка «блюзменов» Барбашева на первый гол в НХЛ
  смотрят | 02:38
Eurosport

10 мин. назад

«Оттава» была лишь зрителем – 0:6.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео