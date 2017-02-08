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ВИДЕО - «Баффало» отыгрался с 1:4 за 3,5 минуты в третьем периоде и разрубил «Сан-Хосе» в овертайме

«Баффало» отыгрался с 1:4 за 3,5 минуты в третьем периоде и разрубил «Сан-Хосе» в овертайме
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Eurosport

34 мин. назад

Ультраволевая победа «Сэйбрс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
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