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ВИДЕО - Патрик Марло, забросив 500-ю шайбу в карьере, поучаствовал в разгроме «Ванкувера»

Марло, забросив 500-ю шайбу в карьере, поучаствовал в разгроме «Ванкувера»
 4 просмотров | 03:01
Eurosport

1 час назад

Для «Кэнакс» это поражение стало четвертым подряд – 1:4.
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