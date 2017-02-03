ВИДЕО - Нестеров забросил первую шайбу за «Монреаль» во втором матче за клуб, но пользы это не принесло
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