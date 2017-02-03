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ВИДЕО - Нестеров забросил первую шайбу за «Монреаль» во втором матче за клуб, но пользы это не принесло

Нестеров забросил первую шайбу за «Монреаль» во втором матче за клуб, но пользы это не принесло
  смотрят | 03:38
Eurosport

19 мин. назад

«Филадельфия» не побеждала «Канадиенс» с февраля 2016-го, и вот случилось – 3:1.
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