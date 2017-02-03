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ВИДЕО - Киперы «Рейнджерс» и «Баффало» включили королей и отразили 78 бросков на двоих

Киперы «Рейнджерс» и «Баффало» включили королей и отразили 78 бросков на двоих
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Eurosport

22 мин. назад

Победу праздновал Хенрик Лундквист после точного броска Криса Крайдера в овертайме – 2:1.
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