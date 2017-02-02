«Калгари» опять победил «Миннесоту», а Гранлунд выдал 11-ю результативную игру подряд

ВИДЕО - «Калгари» опять победил «Миннесоту», а Микаэль Гранлунд выдал 11-ю результативную игру подряд
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Хоккей
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