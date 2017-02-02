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ВИДЕО - 550-я шайба Овечкина, подвинувшая Гретцки, и другие крутые голы матча «Вашингтон» – «Бостон»

550-я шайба Овечкина, подвинувшая Гретцки, и другие крутые голы матча «Вашингтон» – «Бостон»
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Eurosport

28 мин. назад

Ови опередил Великого, забросив в 205-й раз в большинстве, а Евгений Кузнецов добавил перца с кистей.
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