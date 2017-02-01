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ВИДЕО - «Миннесота» раздела «нефтяников» и вплотную приблизилась к «Вашингтону»

«Миннесота» раздела «нефтяников» и вплотную приблизилась к «Вашингтону»
 20 просмотров | 02:30
Eurosport

1 час назад

А по разнице шайб «Уайлд» после победы над «Эдмонтоном» 5:2 и вовсе нет равных в НХЛ – +54.
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