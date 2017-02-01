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ВИДЕО - Без отправленного в «Монреаль» Никиты Нестерова «Тампа» пропустила от «Бостона» 4 гола и проиграла

Без отправленного в «Монреаль» Нестерова «Тампа» пропустила от «Бостона» 4 гола и проиграла
 18 просмотров | 02:35
Eurosport

1 час назад

А Никита Кучеров израсходовал голевой запас на All Star, а в матче с «Бостоном» не заработал и очка – 4:3 победа «Брюинс».
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