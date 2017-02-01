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ВИДЕО - Гол и пас Владимира Тарасенко оказались слабым доводом против Патрика Лайне и компании

Гол и пас Тарасенко оказались слабым доводом против Лайне и компании
 1 смотрят | 02:27
Eurosport

25 мин. назад

Финн опять забил и прикончил Сент-Луис – 5:3 в пользу «Виннипега».
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