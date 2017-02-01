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ВИДЕО - Александр Радулов отпраздновал 2 ассиста в матче с «Баффало» так, словно сделал хет-трик

Радулов отпраздновал 2 ассиста так, словно сделал хет-трик
 80 просмотров | 02:31
Eurosport

42 мин. назад

А сделал хет-трик не он, а капитан «Монреаля» Макс Пачиоретти.
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