Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Коламбус» унизил защиту «Рейнджерс» 6 голами, и только потом нью-йоркцы зачем-то стали отыгрываться

«Коламбус» унизил защиту «Рейнджерс» 6 голами, и только потом нью-йоркцы зачем-то стали отыгрываться
 13 просмотров | 02:34
Eurosport

52 мин. назад

Но было уже поздно – 6:4 в пользу «Блю Джекетс».
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео