Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Точнейший Кросби, Смит, поражающий щели с 60 метров, и другие прелести конкурсов звездного уикенда

Точнейший Кросби, Смит, поражающий щели с 60 метров, и другие прелести конкурсов звездного уикенда
 135 просмотров | 03:48
Eurosport

13 мин. назад

Это было круто.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео