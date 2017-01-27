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ВИДЕО - «Каролину» хватило только на 55 минут, а потом она пустила треху

«Каролину» хватило только на 55 минут, а потом она пустила треху
 15 просмотров | 01:46
Eurosport

33 мин. назад

«Ураганы» в третьем периоде за 2,5 минуты пропустили 3 гола – 0:3 в матче с «Кингс».
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