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ВИДЕО - «Аризона» спустила Александра Бурмистрова с цепи, и тот забросил первую шайбу за «койотов»

«Аризона» спустила Бурмистрова с цепи, и тот забросил первую шайбу за «койотов»
  смотрят | 02:06
Eurosport

1 минуту назад

Благодаря результативной игре россиянина «Аризона» сняла годовое проклятие в матчах с «Ванкувером» – 3:0.
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