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ВИДЕО - 2 гола Кузнецова, 2 очка Овечкина, 2 ассиста Орлова и только 2 шайбы «Дэвилс» в матче с «Кэпиталс»

2 гола Кузнецова, 2 очка Овечкина, 2 ассиста Орлова и только 2 шайбы «Дэвилс» в матче с «Кэпиталс»
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Eurosport

27 мин. назад

Магия цифр во встрече «Вашингтона» и «Нью-Джерси» – 5:2 в пользу «столичных».
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