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ВИДЕО - Стив Мэйсон и Лундквист отразили на двоих 58 бросков из 60, и 2 оставшихся вынул Хенрик

Мэйсон и Лундквист отразили на двоих 58 бросков из 60, и 2 оставшихся вынул Хенрик
 189 просмотров | 01:22
Eurosport

3 ч. назад

«Филадельфия» резала «Рейнджерс» по-сухому в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:0.
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