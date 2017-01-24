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ВИДЕО - Нападающий «Сан-Хосе» Патрик Марло заколотил «Колорадо» 4 шайбы в третьем периоде

Марло заколотил «Колорадо» 4 шайбы в третьем периоде
 606 просмотров | 02:02
Eurosport

7 ч. назад

Но Семен Варламов смотрел на это безобразие со стороны.
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