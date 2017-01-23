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ВИДЕО - Иван Проворов положил шайбу и вытащил победу для «Филадельфии»

Проворов положил шайбу и вытащил победу для «Филадельфии»
 280 просмотров | 03:07
Eurosport

9 ч. назад

«Айлендерс» не справились с давлением – 2:3.
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