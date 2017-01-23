Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Сотрудники стадиона выпустили пар на льду, а «Питтсбург» размялся на «Бостоне»

Сотрудники стадиона выпустили пар на льду, а «Питтсбург» размялся на «Бостоне»
 540 просмотров | 02:01
Eurosport

6 ч. назад

2 ассиста Малкина помогли «пингвинам» одержать очередную победу.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео