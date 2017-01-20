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ВИДЕО - Никита Кучеров выжал для «Тампы» ассист, но победил все равно «Сан-Хосе»

Кучеров выжал для «Тампы» ассист, но победил все равно «Сан-Хосе»
 9 просмотров | 02:50
Eurosport

11 мин. назад

«Акулы» выгрызли третью победу подряд.
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