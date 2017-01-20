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ВИДЕО - Овечкин почему-то не захотел забивать «Сент-Луису», но разрешил своим разгромить соперника

Овечкин почему-то не захотел забивать «Сент-Луису», но разрешил своим разгромить соперника
 113 просмотров | 01:56
Eurosport

23 мин. назад

Бригада Овечкина установила космическую планку, забросив 31-ю шайбу за пять матчей.
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