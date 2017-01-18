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ВИДЕО - Рука Джареда Спёрджона накинула хозяину шайбу под убойный голешник с лета

Рука Спёрджона накинула хозяину шайбу под убойный голешник с лета
  смотрят | 03:05
Eurosport

10 мин. назад

Но «Нью-Джерси» все равно победил «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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