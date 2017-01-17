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ВИДЕО - «Вашингтон» с «Питтсбургом» взорвали НХЛ 15 голами и хет-триком Евгения Малкина

«Вашингтон» с «Питтсбургом» взорвали НХЛ 15 голами и хет-триком Малкина
  смотрят | 05:47
Eurosport

15 мин. назад

87-й номер номер «пингвинов» Сидни Кросби вышел на 87-е место среди лучших бомбардиров в истории в матче, завершившемся со счетом 8:7.
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