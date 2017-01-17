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ВИДЕО - Защитник «Джетс» уничтожил черного парня, а кипер «Сан-Хосе» хотел забить в пустые и пропустил сам

Защитник «Джетс» уничтожил черного парня, а кипер «Сан-Хосе» хотел забить в пустые и пропустил сам
 1 смотрят | 01:52
Eurosport

1 минуту назад

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» получился насыщенным для «акул».
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