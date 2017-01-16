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ВИДЕО - «Вашингтон» с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым оставили от «Филадельфии» мокрое место

«Вашингтон» с Овечкиным и Кузнецовым оставили от «Филадельфии» мокрое место
 252 просмотров | 04:05
Eurosport

41 мин. назад

Для «Кэпиталс» это уже четвертая сухая игра в 2017 году – 5:0 в пользу «столичных».
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