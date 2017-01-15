Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Владимир Тарасенко приложился к разгрому «Сан-Хосе» чудесным ассистом

Тарасенко приложился к разгрому «Сан-Хосе» чудесным ассистом
 84 просмотров | 02:31
Eurosport

28 мин. назад

«Блюз» уделали вялых «акул» – 4:0.
Показать большеПоказать меньше

Хоккей


Посмотреть ещеБольше от канала Хоккей
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео