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ВИДЕО - «Питтсбург» приехал в Оттаву разобранным, вынул 4 шайбы и довел своего тренера до удаления

«Питтсбург» приехал в Оттаву разобранным, вынул 4 шайбы и довел своего тренера до удаления
 304 просмотров | 02:06
Eurosport

1 час назад

Майк Салливан не выдержал оставшихся в матче регулярного чемпионата НХЛ двух минут и отправился в раздевалку по решению арбитров.
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