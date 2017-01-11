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ВИДЕО - Пекка Ринне и Ко с паузой в год обыграли Ванкувер

Ринне и Ко с паузой в год обыграли Ванкувер
 69 просмотров | 03:12
Eurosport

9 ч. назад

«Нэшвилл» в овертайме добыл победу в матче с «Кэнакс» впервые с января 2016-го –2:1.
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