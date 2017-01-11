Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Вратарь «Далласа» Антти Ниеми тащил-тащил, да не вытащил команду в матче с «утками»

Вратарь «Далласа» Ниеми тащил-тащил, да не вытащил команду в матче с «утками»
 
 1 смотрят

Последнее обновление13 мин. назад

Опубликовано11/01/2017 в 12:09

Тот случай, когда полевые игроки не дружат с голкипером.
 
 