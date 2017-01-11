Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - Ассист Артемия Панарина в овертайме закончил рубилово между «Чикаго» и «Детройтом»

Ассист Панарина в овертайме закончил рубилово между «Чикаго» и «Детройтом»
 
 124 просмотров

Последнее обновление41 мин. назад

Опубликовано11/01/2017 в 11:38

Может, все-таки стоит взять его на Матч звезд?
 
 