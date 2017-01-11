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ВИДЕО - Бобровский заболел сразу после отчисления сменщика, и «Каролина» накидала 5 шайб какому-то парню

Бобровский заболел сразу после отчисления сменщика, и «Каролина» накидала 5 шайб какому-то парню
 
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Последнее обновление5 ч. назад

Опубликовано11/01/2017 в 09:26

Если быть точным, то срочно вызванный из АХЛ Антон Форсберг пропустил четыре гола – пятая шайба влетела в пустые ворота «Коламбуса».
 
 