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ВИДЕО - Чумовой гол Артемия Панарина в стиле Овечкина и 3 ассиста Патрика Кейна, разбомбившие «Нэшвилл»

Чумовой гол Панарина в стиле Овечкина и 3 ассиста Кейна, разбомбившие «Нэшвилл»
 
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Последнее обновление10 ч. назад

Опубликовано09/01/2017 в 12:04

А также хет-трик Райана Хартмана за 7 минут 39 секунд – 5:2 в пользу «Блэкхокс».
 
 