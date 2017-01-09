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ВИДЕО - Деван Дубник отбился от утиных атак в третьем периоде, «Миннесота» начала новую серию побед

Дубник отбился от утиных атак в третьем периоде, «Миннесота» начала новую серию побед
 
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Последнее обновление12 ч. назад

Опубликовано09/01/2017 в 10:14

«Уайлд» выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ, блеснув во втором периоде.
 
 