Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Короли» убили «Миннесоту» впечатляющим набором дальних бросков

«Короли» убили «Миннесоту» впечатляющим набором дальних бросков
 
 326 просмотров

Последнее обновление15 ч. назад

Опубликовано08/01/2017 в 10:39

«Лос-Анджелес» сильнее «дикарей» – 4:3.
 
 