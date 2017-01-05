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ВИДЕО - Невообразимый ассист пяткой от канадского дяди и другие хайлайты матча «Анахайм» – «Детройт»

Невообразимый ассист пяткой от канадского дяди и другие хайлайты матча «Анахайм» – «Детройт»
 
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Последнее обновлениеВчера в 16:57

Опубликовано05/01/2017 в 14:57

Из-за травм Смита и Крунвалля «Ред Уингс» доигрывали матч с четырьмя защитниками.
 
 