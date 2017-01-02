Убойная заруба «Торонто» и «Детройта» на открытом льду с зимнеклассическим голом Комарова

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0 ВИДЕО - Убойная заруба «Торонто» и «Детройта» на открытом льду с зимнеклассическим голом Лео Комарова

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Последнее обновление18 ч. назад Опубликовано02/01/2017 в 12:16

«Красные крылья» ушли от поражения за 1,5 секунды до финальной сирены, а потом продули в овертайме.