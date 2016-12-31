Видео
 
Хоккей > НХЛ

ВИДЕО - «Чикаго» обалдел от прыткости «Каролины» и проиграл

«Чикаго» обалдел от прыткости «Каролины» и проиграл
 
 156 просмотров

Последнее обновление4 ч. назад

Опубликовано31/12/2016 в 16:10

Русских «ястребов» сбило ураганом.
 
 